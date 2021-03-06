РПЛ представила календарь оставшихся туров

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РПЛ представила календарь оставшихся туров

РПЛ представила календарь оставшихся туров до конца текущего сезона.

Отметим, что чемпионат завершится 16 мая. Финал Кубка России запланирован на 12 мая.

24-й тур

3 апреля (суббота)

14:00 "Ротор" – "Локомотив"

16:30 "Рубин" – "Сочи"

16:30 "Краснодар" – "Ахмат"

19:00 "Динамо" – "Уфа"

4 апреля (воскресенье)

14:00 "Урал" – "Арсенал"

16:30 "Тамбов" – ЦСКА

19:00 "Ростов" – "Спартак"

5 апреля (понедельник)

19:00 "Зенит" – "Химки"

7-8 апреля - 1/4 финала Кубка России

25-й тур

10 апреля (суббота)

14:00 "Химки" – "Тамбов"

16:30 "Уфа" – "Ахмат"

19:00 "Ростов" – "Рубин"

11 апреля (воскресенье)

14:00 "Арсенал" – "Краснодар"

16:30 "Динамо" – "Урал"

16:30 "Сочи" – "Зенит"

19:00 "Локомотив" – "Спартак"

12 апреля (понедельник)

19:00 ЦСКА – "Ротор"

26-й тур

17 апреля (суббота)

14:00 "Ахмат" – "Химки"

16:30 "Ротор" – "Динамо"

16:30 "Локомотив" – "Ростов"

19:00 "Краснодар" – "Зенит"

18 апреля (воскресенье)

12:00 "Урал" – "Рубин"

14:00 "Арсенал" – "Тамбов"

16:30 "Сочи" – ЦСКА

19:00 "Спартак" – "Уфа"

21-22 апреля - 1/2 финала Кубка России

27-й тур

24 апреля (суббота)

14:00 "Урал" – "Ахмат"

16:30 "Зенит" – "Ротор"

19:00 "Динамо" – "Химки"

19:00 "Тамбов" – "Локомотив"

25 апреля (воскресенье)

14:00 "Уфа" – "Сочи"

16:30 "Спартак" – ЦСКА

16:30 "Ростов" – "Арсенал"

19:00 "Рубин" – "Краснодар"

28-й тур

1 мая (суббота)

14:00 "Ротор" – "Ахмат"

14:00 "Химки" – "Урал"

16:30 ЦСКА – "Уфа"

19:00 "Краснодар" – "Сочи"

2 мая (воскресенье)

14:00 "Рубин" – "Динамо"

16:30 "Ростов" – "Тамбов"

19:00 "Зенит" – "Локомотив"

3 мая (понедельник)

16:30 "Арсенал" – "Спартак"

29-й тур

7 мая (пятница)

18:00 "Ахмат" – "Тамбов"

20:00 "Сочи" – "Ротор"

8 мая (суббота)

14:00 "Уфа" – "Зенит"

16:30 "Арсенал" – "Рубин"

16:30 "Локомотив" – "Динамо"

19:00 ЦСКА – "Краснодар"

10 мая (понедельник)

16:30 "Урал" – "Ростов"

19:00 "Спартак" – "Химки"

12 мая - финал Кубка России

30-й тур

16 мая (воскресенье)

14:00 "Ростов" – "Краснодар"

14:00 "Ахмат" – "Спартак"

14:00 "Динамо" – ЦСКА

14:00 "Локомотив" – "Урал"

14:00 "Тамбов" – "Зенит"

14:00 "Рубин" – "Ротор"

14:00 "Уфа" – "Арсенал"

14:00 "Химки" – "Сочи".

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