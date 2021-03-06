РПЛ представила календарь оставшихся туров
РПЛ представила календарь оставшихся туров до конца текущего сезона.
Отметим, что чемпионат завершится 16 мая. Финал Кубка России запланирован на 12 мая.
24-й тур
3 апреля (суббота)
14:00 "Ротор" – "Локомотив"
16:30 "Рубин" – "Сочи"
16:30 "Краснодар" – "Ахмат"
19:00 "Динамо" – "Уфа"
4 апреля (воскресенье)
14:00 "Урал" – "Арсенал"
16:30 "Тамбов" – ЦСКА
19:00 "Ростов" – "Спартак"
5 апреля (понедельник)
19:00 "Зенит" – "Химки"
7-8 апреля - 1/4 финала Кубка России
25-й тур
10 апреля (суббота)
14:00 "Химки" – "Тамбов"
16:30 "Уфа" – "Ахмат"
19:00 "Ростов" – "Рубин"
11 апреля (воскресенье)
14:00 "Арсенал" – "Краснодар"
16:30 "Динамо" – "Урал"
16:30 "Сочи" – "Зенит"
19:00 "Локомотив" – "Спартак"
12 апреля (понедельник)
19:00 ЦСКА – "Ротор"
26-й тур
17 апреля (суббота)
14:00 "Ахмат" – "Химки"
16:30 "Ротор" – "Динамо"
16:30 "Локомотив" – "Ростов"
19:00 "Краснодар" – "Зенит"
18 апреля (воскресенье)
12:00 "Урал" – "Рубин"
14:00 "Арсенал" – "Тамбов"
16:30 "Сочи" – ЦСКА
19:00 "Спартак" – "Уфа"
21-22 апреля - 1/2 финала Кубка России
27-й тур
24 апреля (суббота)
14:00 "Урал" – "Ахмат"
16:30 "Зенит" – "Ротор"
19:00 "Динамо" – "Химки"
19:00 "Тамбов" – "Локомотив"
25 апреля (воскресенье)
14:00 "Уфа" – "Сочи"
16:30 "Спартак" – ЦСКА
16:30 "Ростов" – "Арсенал"
19:00 "Рубин" – "Краснодар"
28-й тур
1 мая (суббота)
14:00 "Ротор" – "Ахмат"
14:00 "Химки" – "Урал"
16:30 ЦСКА – "Уфа"
19:00 "Краснодар" – "Сочи"
2 мая (воскресенье)
14:00 "Рубин" – "Динамо"
16:30 "Ростов" – "Тамбов"
19:00 "Зенит" – "Локомотив"
3 мая (понедельник)
16:30 "Арсенал" – "Спартак"
29-й тур
7 мая (пятница)
18:00 "Ахмат" – "Тамбов"
20:00 "Сочи" – "Ротор"
8 мая (суббота)
14:00 "Уфа" – "Зенит"
16:30 "Арсенал" – "Рубин"
16:30 "Локомотив" – "Динамо"
19:00 ЦСКА – "Краснодар"
10 мая (понедельник)
16:30 "Урал" – "Ростов"
19:00 "Спартак" – "Химки"
12 мая - финал Кубка России
30-й тур
16 мая (воскресенье)
14:00 "Ростов" – "Краснодар"
14:00 "Ахмат" – "Спартак"
14:00 "Динамо" – ЦСКА
14:00 "Локомотив" – "Урал"
14:00 "Тамбов" – "Зенит"
14:00 "Рубин" – "Ротор"
14:00 "Уфа" – "Арсенал"
14:00 "Химки" – "Сочи".
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