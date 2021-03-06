Роналду - лучший футболист "Ювентуса" в феврале

Болельщики "Ювентуса" признали нападающего Криштиану Роналду лучшим игроком в феврале.

Сообщается, что награда будет вручена 36-летнему португальцу перед игрой против "Лацио".

В феврале Роналду провел 7 игр, в которых отметился шестью голами.

Всего в этом сезоне на счету Роналду 27 голов и 4 ассиста в 30 матчах.

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