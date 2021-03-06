"Специя" сыграла вничью с "Беневенто", "Удинезе" был сильнее "Сассуоло"

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"Специя" сыграла вничью с "Беневенто", "Удинезе" был сильнее "Сассуоло"

Представляем результаты матчей 26-го тура итальянской Серии А.

"Специя" - "Беневенто" 1:1

Голы: Гайч, 24 - 0:1, Верде, 71 - 1:1

"Специя": Зут, Бастони (Эрлич, 46), Исмайли, Феррер, Терци (Маркицца, 46), Риччи, Эстевес (Маджоре, 64), Верде (Галабинов, 85), Лео Сена, Джаси, Нзола (Фариас, 58).

"Беневенто": Монтипо, Барба, Глик, Туйя (Кальдирола, 85), Ионицэ (Дабо, 85), Тельо, Виола, Импрота, Хетемай, Капрари (Сау, 77), Гайч (Мончини, 59).


"Удинезе" - "Сассуоло" 2:0

Голы: Льоренте, 42 - 1:0, Перейра, 90 - 2:0

"Удинезе": Муссо, Ларсен, Де Майо, Бонифаци (Родриго Бекао, 86), Молина, Арслан (Макенго, 73), де Пауль, Перейра, Уолас, Нюйтинк, Льоренте (Несторовски, 86).

"Сассуоло": Консильи, Кирьякопулос, Феррари, Марлон, Айхан (Дефрель, 65), Лопес (Обианг, 78), Траоре (Джуричич, 46), Берарди, Локателли, Толян, Распадори (Капуто, 46).

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