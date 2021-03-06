"Специя" сыграла вничью с "Беневенто", "Удинезе" был сильнее "Сассуоло"
Представляем результаты матчей 26-го тура итальянской Серии А.
"Специя" - "Беневенто" 1:1
Голы: Гайч, 24 - 0:1, Верде, 71 - 1:1
"Специя": Зут, Бастони (Эрлич, 46), Исмайли, Феррер, Терци (Маркицца, 46), Риччи, Эстевес (Маджоре, 64), Верде (Галабинов, 85), Лео Сена, Джаси, Нзола (Фариас, 58).
"Беневенто": Монтипо, Барба, Глик, Туйя (Кальдирола, 85), Ионицэ (Дабо, 85), Тельо, Виола, Импрота, Хетемай, Капрари (Сау, 77), Гайч (Мончини, 59).
"Удинезе" - "Сассуоло" 2:0
Голы: Льоренте, 42 - 1:0, Перейра, 90 - 2:0
"Удинезе": Муссо, Ларсен, Де Майо, Бонифаци (Родриго Бекао, 86), Молина, Арслан (Макенго, 73), де Пауль, Перейра, Уолас, Нюйтинк, Льоренте (Несторовски, 86).
"Сассуоло": Консильи, Кирьякопулос, Феррари, Марлон, Айхан (Дефрель, 65), Лопес (Обианг, 78), Траоре (Джуричич, 46), Берарди, Локателли, Толян, Распадори (Капуто, 46).
Читайте также: Неделя дерби: Der Klassiker, "Сити" против "Юнайтед", разборки Мадрида. Анонсируем главные поединки выходных. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 марта
-
ПСЖ разгромил "Брест" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
-
"Лестер" вырвал победу над "Брайтоном" и вышел на второе место АПЛ
-
"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной"
-
Дубль Мораты помог "Ювентусу" обыграть "Лацио"
-
"Манчестер Сити" интересуется хавбеком "Ювентуса"
-
Лёв может вернуть Мюллера, Хуммельса и Боатенга в сборную Германии
-
Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду
-
"Пидорас судья оторвал голову": Президент "Олимпика" обматерил главу комитета арбитров после матча с "Шахтером"
-
"Боруссия" теряет Холанда
-
Определился фаворит в борьбе за Доннарумму
-
"Лион" прошел в 1/8 финала Кубка Франции, разгромив "Сошо"
-
"Кадис" минимально обыграл "Эйбар"
-
"Астон Вилла" сыграла вничью с "Вулверхэмптоном"
-
1
Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией"
-
Холанд забил 100 голов за 146 матчей. Быстрее, чем Мбаппе, Месси, Роналду и Ибрагимович
-
"Специя" сыграла вничью с "Беневенто", "Удинезе" был сильнее "Сассуоло"
-
Роналду - лучший футболист "Ювентуса" в феврале
-
РПЛ представила календарь оставшихся туров
-
"Метц" и "Монпелье" вышли в 1/8 финала Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17