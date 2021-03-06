"Астон Вилла" сыграла вничью с "Вулверхэмптоном"

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"Астон Вилла" сыграла вничью с "Вулверхэмптоном"

В рамках 27-го тура АПЛ "Астон Вилла" сыграла вничью с "Вулверхэмптоном".

"Астон Вилла" по-прежнему занимает девятое место, а "Вулверхэмптон" - 12-е.

"Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" 0:0

"Астон Вилла": Мартинес, Аль-Мухаммади, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Сансон (Баркли, 61), Трезеге (Дэвис, 78), Траоре (Рэмзи, 83), Уоткинс.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Кастро, Коуди, Саисс, Моутинью, Дендонкер, Траоре, Рубен Невеш, Нету, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 78).      

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