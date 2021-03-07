Лёв может вернуть Мюллера, Хуммельса и Боатенга в сборную Германии

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Лёв может вернуть Мюллера, Хуммельса и Боатенга в сборную Германии

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс, а также футболисты "Баварии" Джером Боатенг и Томас Мюллер могут вернуться в сборную Германии.

По сведениям Deutsche Welle, наставник сборной Йоахим Лёв рассмотрит целесообразность возвращения игроков в мае.

Отмечается, что Мюллер выразил готовность вернуться в сборную Германии и сыграть на Евро-2020.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 Германия сыграет против Франции, Португалии и Венгрии.

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