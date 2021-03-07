"Манчестер Сити" интересуется хавбеком "Ювентуса"

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"Манчестер Сити" интересуется хавбеком "Ювентуса"

Хавбек "Ювентуса" Адриан Рабьо попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

По сведениям Calciomercato, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хочет лично поговорить с футболистом, поскольку на первых этапах он не готов гарантировать ему постоянную игровую практику.

Отмечается, что сам Рабьо не хочет покидать клуб, так как пользуется поддержкой тренера команды Андреа Пирло.

В этом сезоне на счету Рабьо два гола и один ассист в 31 игре.

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