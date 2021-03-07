"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной"
В рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" на выезде обыграла "Осасуну".
Каталонцы идут в чемпионате на втором месте, отставая от "Атлетико" на два очка.
"Осасуна" - "Барселона" 0:2
Голы: Альба, 30 - 0:1, Мориба, 83 - 0:2
"Осасуна": Эррера, Санчес, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Торро (Ойер Санхурхо, 84), Монкайола, Рубен Гарсия (Адриан, 70), Роберто Торрес (Гальего, 84), Барха (Хони Родригес, 62), Кальери (Будимир, 71).
"Барселона": тер Штеген, Мингеса, Умтити (Дембеле, 46), Альба (Фирпо, 87), Дест, де Йонг, Бускетс (Мориба, 67), Педри (Пуч, 87), Лангле, Гризманн (Брэйтуэйт, 67), Месси.
Читайте также: "Севилья" проиграла "Эльче" в матче Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 марта
-
ПСЖ разгромил "Брест" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
-
"Лестер" вырвал победу над "Брайтоном" и вышел на второе место АПЛ
-
"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной"
-
Дубль Мораты помог "Ювентусу" обыграть "Лацио"
-
"Манчестер Сити" интересуется хавбеком "Ювентуса"
-
Лёв может вернуть Мюллера, Хуммельса и Боатенга в сборную Германии
-
Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду
-
"Пидорас судья оторвал голову": Президент "Олимпика" обматерил главу комитета арбитров после матча с "Шахтером"
-
"Боруссия" теряет Холанда
-
Определился фаворит в борьбе за Доннарумму
-
"Лион" прошел в 1/8 финала Кубка Франции, разгромив "Сошо"
-
"Кадис" минимально обыграл "Эйбар"
-
"Астон Вилла" сыграла вничью с "Вулверхэмптоном"
-
1
Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией"
-
Холанд забил 100 голов за 146 матчей. Быстрее, чем Мбаппе, Месси, Роналду и Ибрагимович
-
"Специя" сыграла вничью с "Беневенто", "Удинезе" был сильнее "Сассуоло"
-
Роналду - лучший футболист "Ювентуса" в феврале
-
РПЛ представила календарь оставшихся туров
-
"Метц" и "Монпелье" вышли в 1/8 финала Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14