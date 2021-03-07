"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной"

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" на выезде обыграла "Осасуну".

Каталонцы идут в чемпионате на втором месте, отставая от "Атлетико" на два очка.

"Осасуна" - "Барселона" 0:2

Голы: Альба, 30 - 0:1, Мориба, 83 - 0:2

"Осасуна": Эррера, Санчес, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Торро (Ойер Санхурхо, 84), Монкайола, Рубен Гарсия (Адриан, 70), Роберто Торрес (Гальего, 84), Барха (Хони Родригес, 62), Кальери (Будимир, 71).

"Барселона": тер Штеген, Мингеса, Умтити (Дембеле, 46), Альба (Фирпо, 87), Дест, де Йонг, Бускетс (Мориба, 67), Педри (Пуч, 87), Лангле, Гризманн (Брэйтуэйт, 67), Месси.

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