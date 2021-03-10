ПСЖ и "Барселона" назвали стартовые составы на матч ЛЧ

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ПСЖ и "Барселона" назвали стартовые составы на матч ЛЧ

ПСЖ и "Барселона" назвали стартовые составы на ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов.

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Икарди, Курзава, Дракслер, Флоренци, Гуйе.

"Барселона": тер Штеген, Дест, Бускетс, Гризманн, Месси, Дембеле, Лангле, Педри, Альба, де Йонг, Мингеса.

Матч начнется в 23:00 (мск). Первая игра завершилась разгромной победой ПСЖ - 4:1.

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