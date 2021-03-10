"Ренн" уступил "Марселю" в Лиге 1
В перенесенном матче 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" обыграл "Ренн".
Благодаря победе "Марсель" поднялся на шестое место. "Ренн" остается десятым.
"Марсель" - "Ренн" 1:0
Гол: Кюизанс, 88 - 1:0
"Марсель": Манданда, Нагатомо (Роккья, 81), Камара, Балерди, Лирола, Товен, Пайет (Кюизанс, 81), Альваро Гонсалес, Кауи (Луис Энрике, 62), Чалета-Цар, Милик (Бенедетто, 71).
"Ренн": Гомис, Агерд, Соппи, Ньямси, Мауасса (Трюффер, 66), Камавинга (Юну, 90), Гренье (Бурижо, 66), Терье, Нзонзи, Доку, Гирасси (Те, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13