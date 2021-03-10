"Ренн" уступил "Марселю" в Лиге 1

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"Ренн" уступил "Марселю" в Лиге 1

В перенесенном матче 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" обыграл "Ренн".

Благодаря победе "Марсель" поднялся на шестое место. "Ренн" остается десятым.

"Марсель" - "Ренн" 1:0

Гол: Кюизанс, 88 - 1:0

"Марсель": Манданда, Нагатомо (Роккья, 81), Камара, Балерди, Лирола, Товен, Пайет (Кюизанс, 81), Альваро Гонсалес, Кауи (Луис Энрике, 62), Чалета-Цар, Милик (Бенедетто, 71).

"Ренн": Гомис, Агерд, Соппи, Ньямси, Мауасса (Трюффер, 66), Камавинга (Юну, 90), Гренье (Бурижо, 66), Терье, Нзонзи, Доку, Гирасси (Те, 85). 

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