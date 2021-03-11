Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге Чемпионов
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отметился голом с пенальти в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" (1:1).
Как сообщает Opta Sports, это был 25-й гол француза в турнире, который он забил в возрасте 22 лет и 80 дней.
Таким образом, Мбаппе побил рекорд капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который забил свой 25-й гол в ЛЧ в возрасте 22 лет и 286 дней.
Всего в Лиге Чемпионов Мбаппе провел 42 матча и забил 25 голов. На счету Месси 120 голов в 149 играх.
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