Лапорта определился с будущим Кумана в "Барселоне"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не планирует увольнять наставника команды Рональда Кумана.

Как сообщает Mundo Deportivo, Лапорта верит в голландского специалиста и, скорее всего, он продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

Лапорта доволен перестройкой в команде и тем, что Куман доверяет молодым футболистам. Также Лапорте нравится игра Лионеля Месси под его руководством.

Отмечается, что Лапорта верит, что "Барса" завершит сезон с двумя трофеями - чемпионат и кубок. Однако если команда потерпит неудачу, то тогда положение Кумана может измениться.

"Барса" в Ла Лиге идет на втором месте, отставая от "Атлетико" на 6 очков. В финале Кубка Испании каталонцы встретятся с "Атлетиком".

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