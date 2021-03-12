"Ростов" уступил "Химкам" в матче РПЛ
В рамках 22-го тура РПЛ "Ростов" проиграл "Химкам".
"Ростов" по-прежнему занимает седьмое место, а "Химки" поднялись на девятое.
"Химки" - "Ростов" 1:0
Гол: Мирзов (пен), 48 - 1:0
"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков, Боженов, Мирзов (Кухарчук, 90), Камышев (Трошечкин, 46), Идову, Конате.
"Ростов": Песьяков, Поярков (Фольмер, 89), Алеэсами, Осипенко, Козлов, Махатадзе (Гигович, 61), Глебов, Тугарев (Байрамян, 61), Норманн, Альмквист (Полоз, 71), Соу.
Удаление: Трошечкин (89).
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