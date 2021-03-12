Агент Маньяков рассказал о несостоявшемся переезде футболиста сборной Эквадора в РПЛ

Агент Александр Маньяков рассказал, как работал над переходом хавбека "Брайтона" и сборной Эквадора Мойзеса Кайседо в один из российских клубов.

"Я очень хотел, чтобы Кайседо перебрался в Россию. Он - центральный хавбек, классическая "восьмерка", с отличным дальним ударом, физический крепкий. Я узнал о нем от одного известного аналитика. Тот заметил его на молодежном ЧМ и сказал мне: "скоро этот парень будет играть в топ-клубе".

Ему было 20 лет, он выступал за "Индепендьенте". Он мне сильно понравился и стал думать, какому клубу РПЛ он бы подошел. Это было осенью 2020 года. Его готов был подписать один из московских клубов и я начал изучать возможности сделки.

На агента футболиста выйти не получалось. У каждого агента есть свои хитрости по выходу на игрока. Однако у меня не было связей в Южной Америке. Позже получилось связаться с агентом Кайседо, и оказалось, что у него уже есть договоренность с "Брайтоном" и он ждет трудовую визу.

Мы ждали возможного срыва сделки. Думаю, привезти Кайседо в Россию было реально, если бы чуть раньше вышли на игрока", - написал Маньяков в телеграме.

В этом сезоне Кайседо принял участие в двух играх.

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