Экс-тренер "Шахтера" может возглавить "Спартак"
"Спартак" рассматривает вариант с приглашением на пост тренера команды Паулу Фонсеки из "Ромы", сообщает Betting Insider.
По сведениям источника, представители португальца пока не будут обсуждать детали контракта со "Спартаком", так как "Рома" борется за попадание в Лигу Чемпионов. Кроме того, Фонсека хочет получать не менее 5 миллионов евро за сезон, что отпугивает московский клуб.
Соглашение Фонсеки с "Ромой" истекает по окончании сезона, однако в договоре есть пункт об автоматическом продлении на год в случае попадания "Ромы" в Лигу Чемпионов.
Фонсека известен по своей работе в "Браге", "Порту" и "Шахтере".
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