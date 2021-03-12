"Вильярреал" нацелился на воспитанника "Локомотива"

Хавбек "Локомотива" Никита Иосифов может перебраться в Испанию.

По сведениям Betting Insider, 19-летний игрок близок к переходу в "Вильярреал". Отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии.

Напомним, что интерес к Иосифову также проявляли "Зенит" и ЦСКА.

Иосифов является воспитанником "Локомотива". За основную команду он провел 6 матчей.

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