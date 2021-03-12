В "Спартаке" рассказали, во сколько клубу обходится содержание "Спартака-2"

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В "Спартаке" рассказали, во сколько клубу обходится содержание "Спартака-2"

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков назвал годовой бюджет "Спартака-2".

По его словам, на вторую команду выделяется 400-500 миллионов рублей в год. При этом бюджет "Спартака" на сезон-2020/21 - 8,6 миллиарда рублей.

После 21 тура "Спартак" идет в РПЛ на третьем месте. "Спартак-2" занимает в ФНЛ 15-ю позицию.

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