Месси не отказался от идеи перехода в "Манчестер Сити"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси все еще не определился со своим будущим.

Как сообщает ESPN, аргентинец еще не контактировал с новым президентом клуба Жоаном Лапортой по вопросу продления контракта, который истекает грядущим летом.

Кроме того, Месси еще не отказался от идеи перехода в "Манчестер Сити", поэтому эта сделка вполне реальна.

Ранее сообщалось, что "Барса" рассматривает вариант с подписание нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, у которого летом также истекает контракт с клубом.

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