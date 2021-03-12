Месси не отказался от идеи перехода в "Манчестер Сити"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси все еще не определился со своим будущим.
Как сообщает ESPN, аргентинец еще не контактировал с новым президентом клуба Жоаном Лапортой по вопросу продления контракта, который истекает грядущим летом.
Кроме того, Месси еще не отказался от идеи перехода в "Манчестер Сити", поэтому эта сделка вполне реальна.
Ранее сообщалось, что "Барса" рассматривает вариант с подписание нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, у которого летом также истекает контракт с клубом.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18