Менхенгладбахская "Боруссия" проиграла "Аугсбургу"

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Менхенгладбахская "Боруссия" проиграла "Аугсбургу"

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Аугсбург" одержал победу над менхенгладбахской "Боруссией".

"Аугсбург" по-прежнему занимает 13-е место, а "Боруссия" - десятое.

"Аугсбург" - "Боруссия" М 3:1

Голы: Варгас, 52 - 1:0, Нойхаус, 68 - 1:1, Рихтер, 76 - 2:1, Хан, 89 - 3:1

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Гумны, Калиджури (Груэсо, 67), Хедира, Штробль (Оксфорд, 67), Бенеш (Варгас, 46), Рихтер (Грегорич, 90), Хан (Саренрен Базее, 90).

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Херрманн, 78), Штиндль, Хофманн, Лазаро, Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 78).     

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
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