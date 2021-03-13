Менхенгладбахская "Боруссия" проиграла "Аугсбургу"
В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "Аугсбург" одержал победу над менхенгладбахской "Боруссией".
"Аугсбург" по-прежнему занимает 13-е место, а "Боруссия" - десятое.
"Аугсбург" - "Боруссия" М 3:1
Голы: Варгас, 52 - 1:0, Нойхаус, 68 - 1:1, Рихтер, 76 - 2:1, Хан, 89 - 3:1
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Гумны, Калиджури (Груэсо, 67), Хедира, Штробль (Оксфорд, 67), Бенеш (Варгас, 46), Рихтер (Грегорич, 90), Хан (Саренрен Базее, 90).
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Херрманн, 78), Штиндль, Хофманн, Лазаро, Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20