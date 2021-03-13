"Аталанта" без Миранчука обыграла "Специю"

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"Аталанта" без Миранчука обыграла "Специю"

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Аталанта" разобралась со "Специей".

Отметим, что россиянин Алексей Миранчук провел игру на скамейке запасных.

Благодаря победе "Аталанта" поднялась на четвертое место.

"Аталанта" - "Специя" 3:1

Голы: Пашалич, 53 - 1:0, Муриэль, 55 - 2:0, Пашалич, 72 - 3:0, Пикколи, 81 - 3:1

"Аталанта": Спортьелло, Гозенс (Руджери, 90), Паломино, Гимшити (Ромеро, 56), Мэле, Иличич (Малиновский, 66), де Рон, Пашалич (Пессина, 90), Фройлер, Толои, Муриэль (Сапата, 66).

"Специя": Зут, Исмайли (Шабо, 80), Виньяли (Акампора, 67), Эрлич, Маркицца, Лео Сена, Риччи, Джаси, Маджоре (Эстевес, 67), Верде (Фариас, 80), Нзола (Пикколи, 80).

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