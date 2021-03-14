"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Айнтрахтом"
В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Айнтрахтом".
"Быки" идут на втором месте, отставая от "Баварии" на 4 очка. "Айнтрахт" остается четвертым.
"РБ Лейпциг" - "Айнтрахт" 1:1
Голы: Форсберг, 46 - 1:0, Камада, 61 - 1:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Упамекано (Клостерманн, 28), Хальстенберг, Забитцер, Айдара (Адамс, 86), Форсберг (Хван Хи Чхан, 85), Поульсен (Нкунку, 75), Серлот, Клюйверт (Ольмо, 75).
"Айнтрахт": Трапп, Ильзанкер, Ндика, Тута, Камада (Ахе, 81), Хасебе, Костич, Роде, Соу, Юнес (Баркок, 72), Андре Силва (Йович, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20