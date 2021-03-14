"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Айнтрахтом"

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"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Айнтрахтом"

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Айнтрахтом".

"Быки" идут на втором месте, отставая от "Баварии" на 4 очка. "Айнтрахт" остается четвертым.

"РБ Лейпциг" - "Айнтрахт" 1:1

Голы: Форсберг, 46 - 1:0, Камада, 61 - 1:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Упамекано (Клостерманн, 28), Хальстенберг, Забитцер, Айдара (Адамс, 86), Форсберг (Хван Хи Чхан, 85), Поульсен (Нкунку, 75), Серлот, Клюйверт (Ольмо, 75).

"Айнтрахт": Трапп, Ильзанкер, Ндика, Тута, Камада (Ахе, 81), Хасебе, Костич, Роде, Соу, Юнес (Баркок, 72), Андре Силва (Йович, 72).

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