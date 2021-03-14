В "Торпедо" отреагировали на слухи о возможной отставке Игнашевича

Генеральный директор "Торпедо" Денис Маслов отреагировал на слухи о возможном увольнении наставника команды Сергея Игнашевича.

"Отставка Игнашевича? Какие у вас предложения? Мы не побеждаем на протяжении шести игр. Такая ситуация в команде.

Что с тренером? Все хорошо с ним, тренер у нас есть. Нет предпосылок для отставки. Мы идем на пятой позиции из 22 команд. Не обращайте внимание на слухи. У нас есть цели на сезон, и мы стараемся их достичь", - приводит слова Маслова "Спорт-Экспресс".

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