Успехи "Зенита", "Спартака" и "Локомотива", осечка ЦСКА: все результаты 22-го тура РПЛ
Завершился 22-й тур РПЛ.
Из главных событий тура стоит отметить победы "Зенита", "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара", а также поражение ЦСКА от "Арсенала".
"Химки" - "Ростов" 1:0
Гол: Мирзов (пен), 48 - 1:0
"Урал" – "Ротор" 1:0
Гол: 1:0 – 83 Бикфалви
"Арсенал" – ЦСКА 2:1
Голы: 1:0 – 42, пенальти Пантелеев, 2:0 – 45 Ломовицкий, 2:1 – 90 Тикнизян.
"Зенит" - "Ахмат" 4:0
Голы: Караваев, 52 - 1:0, Азмун, 64 (пенальти) - 2:0, Дзюба, 74 - 3:0, Мостовой, 80 - 4:0
"Динамо" - "Спартак" 1:2
Голы: Маслов, 18 (автогол) - 1:0, Мозес, 30 - 1:1, Соболев, 63 - 1:2
"Уфа" - "Рубин" 0:3
Голы: Макаров, 30 - 0:1, Кварацхелия, 42 - 0:2, Самошников, 74 - 0:3
"Тамбов" - "Краснодар" 0:4
Голы: Кабелла, 27 - 0:1, Газинский, 68 - 0:2, Ольссон, 75 - 0:3, Ионов (пен), 88 - 0:4
"Локомотив" - "Сочи" 3:1
Голы: Камано, 42 - 1:0, Камано, 56 - 2:0, Юсупов, 58 - 2:1, Смолов, 88 - 3:1
Турнирное положение: "Зенит" (45), "Спартак" (41), ЦСКА (40), "Локомотив" (37), "Сочи" (37), "Рубин" (37), "Динамо" (36), "Краснодар" (34), "Ростов" (34), "Химки" (32), "Ахмат" (26), "Урал" (26), "Ротор" (18), ""Арсенал" (17), "Уфа" (14), "Тамбов" (13).
Читайте также: "Спартак" одержал волевую победу над "Динамо". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Бавария" и "Боруссия" побеждают, "РБ Лейпциг" теряет очки: все результаты 25-го тура Бундеслиги
-
"Вильярреал" на выезде разобрался с "Эйбаром"
-
Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге
-
"Ростов" может отказаться от бойкота матча с "Ротором", но при одном условии
-
2
Роналду оформил 57-й хет-трик в карьере
-
"Хоффенхайм" проиграл "Штутгарту" в матче Бундеслиги
-
Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"
-
Успехи "Зенита", "Спартака" и "Локомотива", осечка ЦСКА: все результаты 22-го тура РПЛ
-
"Арсенал" одолел "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона
-
"Заря" - "Динамо" - 0:2, "Шахтер" - "Десна" - 4:0 (видеообзоры матчей)
-
"Монако" Головина сыграл вничью с лидером Лиги 1
-
"Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ
-
"Чертаново" сделало заявление касательно избиения футболиста юношеской команды "Локомотива"
-
"Реал Сосьедад" уступил "Гранаде"
-
Киевское "Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ
-
В "Торпедо" отреагировали на слухи о возможной отставке Игнашевича
-
"Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры
-
"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Айнтрахтом"
-
"Ренн" одолел "Страсбур" и другие результаты 29-го тура Лиги 1
-
"Интер" вырвал победу над "Торино", "Рома" проиграла "Парме"