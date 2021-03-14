Успехи "Зенита", "Спартака" и "Локомотива", осечка ЦСКА: все результаты 22-го тура РПЛ

Завершился 22-й тур РПЛ.

Из главных событий тура стоит отметить победы "Зенита", "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара", а также поражение ЦСКА от "Арсенала".

"Химки" - "Ростов" 1:0

Гол: Мирзов (пен), 48 - 1:0

"Урал" – "Ротор" 1:0

Гол: 1:0 – 83 Бикфалви

"Арсенал" – ЦСКА 2:1

Голы: 1:0 – 42, пенальти Пантелеев, 2:0 – 45 Ломовицкий, 2:1 – 90 Тикнизян.

"Зенит" - "Ахмат" 4:0

Голы: Караваев, 52 - 1:0, Азмун, 64 (пенальти) - 2:0, Дзюба, 74 - 3:0, Мостовой, 80 - 4:0

"Динамо" - "Спартак" 1:2

Голы: Маслов, 18 (автогол) - 1:0, Мозес, 30 - 1:1, Соболев, 63 - 1:2

"Уфа" - "Рубин" 0:3

Голы: Макаров, 30 - 0:1, Кварацхелия, 42 - 0:2, Самошников, 74 - 0:3

"Тамбов" - "Краснодар" 0:4

Голы: Кабелла, 27 - 0:1, Газинский, 68 - 0:2, Ольссон, 75 - 0:3, Ионов (пен), 88 - 0:4

"Локомотив" - "Сочи" 3:1

Голы: Камано, 42 - 1:0, Камано, 56 - 2:0, Юсупов, 58 - 2:1, Смолов, 88 - 3:1

Турнирное положение: "Зенит" (45), "Спартак" (41), ЦСКА (40), "Локомотив" (37), "Сочи" (37), "Рубин" (37), "Динамо" (36), "Краснодар" (34), "Ростов" (34), "Химки" (32), "Ахмат" (26), "Урал" (26), "Ротор" (18), ""Арсенал" (17), "Уфа" (14), "Тамбов" (13).

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