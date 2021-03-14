Роналду оформил 57-й хет-трик в карьере

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Роналду оформил 57-й хет-трик в карьере

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился тремя голами в игре против "Кальяри" (3:1).

Как сообщает MisterChip, 36-летний португалец оформил 57-й хет-трик в своей карьере. На его счету 44 хет-трика в составе "Реала", один за "Манчестер Юнайтед", 3 - за "Ювентус", 9 - за сборную Португалии.

При этом отметим, что 9-й "идеальный" хет-трик португальца. Это когда футболист за игру забивает головой, левой и правой ногами.

В этом сезоне на счету Роналду 30 голов и 5 ассистов в 33 играх.

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lesnovsky

Второй за три года в СериАле... И оба в ворота гранда Кальяри... За 30 лямов в год... Велик и прекрасен... Особенно в стенке.... Вуах...

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