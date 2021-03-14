"Бавария" и "Боруссия" побеждают, "РБ Лейпциг" теряет очки: все результаты 25-го тура Бундеслиги

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"Бавария" и "Боруссия" побеждают, "РБ Лейпциг" теряет очки: все результаты 25-го тура Бундеслиги

Завершился 25-й тур немецкой Бундеслиги.

Из главных событий тура отметим очередные победы "Баварии" и дортмундской "Боруссии", а вот еще один претендент на чемпионство "РБ Лейпциг" потерял очки.

"Вердер" - "Бавария" 1:3
Голы: Горетцка, 22 - 0:2, Гнабри, 35 - 0:2, Левандовски, 67 - 0:3, Фюллькруг, 86 - 1:3

"Аугсбург" - "Боруссия" М 3:1
Голы: Варгас, 52 - 1:0, Нойхаус, 68 - 1:1, Рихтер, 76 - 2:1, Хан, 89 - 3:1

"Вольфсбург" - "Шальке" 5:0
Голы: Мустафи, 32 (автогол) - 1:0, Вегорст, 51 - 2:0, Баку, 58 - 3:0, Брекало, 64 - 4:0, Филипп, 79 - 5:0

"Боруссия" Дортмунд - "Герта" 2:0
Голы: Брандт, 54 - 1:0, Мукоко, 90+1 - 2:0

"Байер" - "Арминия" 1:2
Голы: Доан, 17 - 0:1, Окугава, 57 - 0:2, Шик, 85 - 1:2

"РБ Лейпциг" - "Айнтрахт" 1:1
Голы: Форсберг, 46 - 1:0, Камада, 61 - 1:1

"Штутгарт" - "Хоффенхайм" 2:0
Голы: Адамс (аг), 15 - 1:0, Калайджич, 64 - 2:0

"Майнц" - "Фрайбург" 1:0
Гол: Квайсон, 84 - 1:0

"Унион Берлин" - "Кельн" 2:1
Голы: Дуда (пен), 45 - 0:1, Крузе (пен), 48 - 1:1, Триммел, 67 - 2:1

Турнирное положение: "Бавария" (58), "РБ Лейпциг" (54), "Вольфсбург" (48), "Айнтрахт" (44), "Боруссия" Д (42), "Байер" (40), "Унион Берлин" (38), "Штутгарт" (38), "Фрайбург" (34), "Боруссия" М (33), "Хоффенхайм" (30), "Вердер" (30), "Аугсбург" (29), "Кельн" (22), "Арминия" (22), "Герта" (21), "Майнц" (21), "Шальке" (10).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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