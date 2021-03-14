"Бавария" и "Боруссия" побеждают, "РБ Лейпциг" теряет очки: все результаты 25-го тура Бундеслиги

Завершился 25-й тур немецкой Бундеслиги.

Из главных событий тура отметим очередные победы "Баварии" и дортмундской "Боруссии", а вот еще один претендент на чемпионство "РБ Лейпциг" потерял очки.

"Вердер" - "Бавария" 1:3

Голы: Горетцка, 22 - 0:2, Гнабри, 35 - 0:2, Левандовски, 67 - 0:3, Фюллькруг, 86 - 1:3

"Аугсбург" - "Боруссия" М 3:1

Голы: Варгас, 52 - 1:0, Нойхаус, 68 - 1:1, Рихтер, 76 - 2:1, Хан, 89 - 3:1

"Вольфсбург" - "Шальке" 5:0

Голы: Мустафи, 32 (автогол) - 1:0, Вегорст, 51 - 2:0, Баку, 58 - 3:0, Брекало, 64 - 4:0, Филипп, 79 - 5:0

"Боруссия" Дортмунд - "Герта" 2:0

Голы: Брандт, 54 - 1:0, Мукоко, 90+1 - 2:0

"Байер" - "Арминия" 1:2

Голы: Доан, 17 - 0:1, Окугава, 57 - 0:2, Шик, 85 - 1:2

"РБ Лейпциг" - "Айнтрахт" 1:1

Голы: Форсберг, 46 - 1:0, Камада, 61 - 1:1

"Штутгарт" - "Хоффенхайм" 2:0

Голы: Адамс (аг), 15 - 1:0, Калайджич, 64 - 2:0

"Майнц" - "Фрайбург" 1:0

Гол: Квайсон, 84 - 1:0

"Унион Берлин" - "Кельн" 2:1

Голы: Дуда (пен), 45 - 0:1, Крузе (пен), 48 - 1:1, Триммел, 67 - 2:1

Турнирное положение: "Бавария" (58), "РБ Лейпциг" (54), "Вольфсбург" (48), "Айнтрахт" (44), "Боруссия" Д (42), "Байер" (40), "Унион Берлин" (38), "Штутгарт" (38), "Фрайбург" (34), "Боруссия" М (33), "Хоффенхайм" (30), "Вердер" (30), "Аугсбург" (29), "Кельн" (22), "Арминия" (22), "Герта" (21), "Майнц" (21), "Шальке" (10).

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