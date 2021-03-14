"Бавария" и "Боруссия" побеждают, "РБ Лейпциг" теряет очки: все результаты 25-го тура Бундеслиги
Завершился 25-й тур немецкой Бундеслиги.
Из главных событий тура отметим очередные победы "Баварии" и дортмундской "Боруссии", а вот еще один претендент на чемпионство "РБ Лейпциг" потерял очки.
"Вердер" - "Бавария" 1:3
Голы: Горетцка, 22 - 0:2, Гнабри, 35 - 0:2, Левандовски, 67 - 0:3, Фюллькруг, 86 - 1:3
"Аугсбург" - "Боруссия" М 3:1
Голы: Варгас, 52 - 1:0, Нойхаус, 68 - 1:1, Рихтер, 76 - 2:1, Хан, 89 - 3:1
"Вольфсбург" - "Шальке" 5:0
Голы: Мустафи, 32 (автогол) - 1:0, Вегорст, 51 - 2:0, Баку, 58 - 3:0, Брекало, 64 - 4:0, Филипп, 79 - 5:0
"Боруссия" Дортмунд - "Герта" 2:0
Голы: Брандт, 54 - 1:0, Мукоко, 90+1 - 2:0
"Байер" - "Арминия" 1:2
Голы: Доан, 17 - 0:1, Окугава, 57 - 0:2, Шик, 85 - 1:2
"РБ Лейпциг" - "Айнтрахт" 1:1
Голы: Форсберг, 46 - 1:0, Камада, 61 - 1:1
"Штутгарт" - "Хоффенхайм" 2:0
Голы: Адамс (аг), 15 - 1:0, Калайджич, 64 - 2:0
"Майнц" - "Фрайбург" 1:0
Гол: Квайсон, 84 - 1:0
"Унион Берлин" - "Кельн" 2:1
Голы: Дуда (пен), 45 - 0:1, Крузе (пен), 48 - 1:1, Триммел, 67 - 2:1
Турнирное положение: "Бавария" (58), "РБ Лейпциг" (54), "Вольфсбург" (48), "Айнтрахт" (44), "Боруссия" Д (42), "Байер" (40), "Унион Берлин" (38), "Штутгарт" (38), "Фрайбург" (34), "Боруссия" М (33), "Хоффенхайм" (30), "Вердер" (30), "Аугсбург" (29), "Кельн" (22), "Арминия" (22), "Герта" (21), "Майнц" (21), "Шальке" (10).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20