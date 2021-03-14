Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах.
Таким образом, 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
"Последние несколько недель полнились новостями и статистикой, где меня называли лучшим бомбардиром в истории футбола, превзошедшим Пеле, забившим 757 голов в официальных играх. Хотя я благодарен за это признание, теперь настала пора объяснить, почему я не признавал этот рекорд до этого момента.
Мое вечное и безоговорочное восхищение мистером Эдсоном Арантисом ду Насименто, а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов, учтя 9 голов за за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду как официальные. Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, однако это не означает, что мы можем просто стереть историю ради наших интересов.
Сегодня, когда я забил 770-й официальный гол в карьере, я в первую очередь обращаюсь к Пеле. В мире нет футболиста, который бы не вырос на рассказах о его играх, его голах и достижениях, и я не исключение. По этой причине я полон радости и гордости, когда признаю голы, которые вывели меня на первое место в мировом списке бомбардиров, позволив превзойти рекорд Пеле, о чем я не мог мечтать, когда рос на Мадейре.
Благодарю всех, кто принял участие в этом удивительном путешествии со мной. Моих одноклубников, моих соперников, фанатов красивой игры по всему миру и, прежде всего, мою семью и близких друзей: верьте мне, когда я говорю, что я бы не справился без вас.
Теперь я в предвкушении следующих матчей и испытаний, очередных рекордов и трофеев! Поверьте, эта история еще далека от завершения. Будущее впереди, а "Ювентусу" и Португалии еще многое предстоит выиграть! Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии! Вперед!" - написал Роналду в инстаграме.
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|2
|Лацио
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|Интер Милан
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|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
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|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|Сампдория
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|Лечче
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