Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах.

Таким образом, 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

"Последние несколько недель полнились новостями и статистикой, где меня называли лучшим бомбардиром в истории футбола, превзошедшим Пеле, забившим 757 голов в официальных играх. Хотя я благодарен за это признание, теперь настала пора объяснить, почему я не признавал этот рекорд до этого момента.

Мое вечное и безоговорочное восхищение мистером Эдсоном Арантисом ду Насименто, а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов, учтя 9 голов за за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду как официальные. Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, однако это не означает, что мы можем просто стереть историю ради наших интересов.

Сегодня, когда я забил 770-й официальный гол в карьере, я в первую очередь обращаюсь к Пеле. В мире нет футболиста, который бы не вырос на рассказах о его играх, его голах и достижениях, и я не исключение. По этой причине я полон радости и гордости, когда признаю голы, которые вывели меня на первое место в мировом списке бомбардиров, позволив превзойти рекорд Пеле, о чем я не мог мечтать, когда рос на Мадейре.

Благодарю всех, кто принял участие в этом удивительном путешествии со мной. Моих одноклубников, моих соперников, фанатов красивой игры по всему миру и, прежде всего, мою семью и близких друзей: верьте мне, когда я говорю, что я бы не справился без вас.

Теперь я в предвкушении следующих матчей и испытаний, очередных рекордов и трофеев! Поверьте, эта история еще далека от завершения. Будущее впереди, а "Ювентусу" и Португалии еще многое предстоит выиграть! Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии! Вперед!" - написал Роналду в инстаграме.

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