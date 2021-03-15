Пеле - Роналду: "Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах"

Легендарный бразилец Пеле отреагировал на то, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду побил его рекорд по голам в официальных играх.

"Криштиану, жизнь - это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и как же прекрасно твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет.

Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных играх. Я жалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять. Однако я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет", - написал Пеле в инстаграме.

Напомним, что ранее Роналду забил три гола в матче с "Кальяри" (3:1) и довел счет официальных голов до 770. На счету Пеле 767 голов.

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