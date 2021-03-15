Пеле - Роналду: "Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах"

1 Теги ювентускриштиану роналдупеле

Пеле - Роналду: "Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах"

Легендарный бразилец Пеле отреагировал на то, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду побил его рекорд по голам в официальных играх.

"Криштиану, жизнь - это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и как же прекрасно твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет.

Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных играх. Я жалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять. Однако я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет", - написал Пеле в инстаграме.

Напомним, что ранее Роналду забил три гола в матче с "Кальяри" (3:1) и довел счет официальных голов до 770. На счету Пеле 767 голов.

Читайте также: Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Упс ... И Пеле признал ... Хе-хе ...

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 марта

Главные новости дня: 14 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов