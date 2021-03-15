Денисов о драке с участием Кокорина и Мамаева: "Дяденька получил по делу"
Экс-игрок сборной России Игорь Денисов поделился мнением о драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, из-за которой они провели полтора года под арестом.
"Я пил, не выпивал. Я так нормально поддавал. Кокорин и Мамаев - это детский лепет, понимаете. Высосанная ситуация. Каждую пятницу вся страна отдыхает, все дерутся. В любой бар зайдите, все дерутся. Меня били вдвоем, втроем, я бил. Ну и что? Мне нужно сидеть в тюрьме?
Я не в курсе, что случилось там в ресторане с этим дяденькой, которого Кокорин там стулом огрел, однако знаю сто процентов, что была провокация от водителя машины. То есть получил он по делу.
Я против того, чтобы бить одного человека втроем, бить лежачего - это неправильно. Однако за тот язык, который он там... Я просто знаю всю ситуацию. Он получил по делу", - заявил Денисов.
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