Болельщики "Динамо" смогут бесплатно посетить матч против "Краснодара"

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Болельщики "Динамо" смогут бесплатно посетить матч против "Краснодара"

Фанаты московского "Динамо" смогут бесплатно посетить выездную игру 23-го тура РПЛ против "Краснодара".

"Вход на стадион "Краснодар" для болельщиков "Динамо" будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, которые можно будет получить у входа № 1", - говорится в заявлении клуба.

Поединок между клубами запланирован на 18 марта. Отмечается, что если "Динамо" одержит победу, то выйдет в зону еврокубков.

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