Болельщики "Динамо" смогут бесплатно посетить матч против "Краснодара"
Фанаты московского "Динамо" смогут бесплатно посетить выездную игру 23-го тура РПЛ против "Краснодара".
"Вход на стадион "Краснодар" для болельщиков "Динамо" будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, которые можно будет получить у входа № 1", - говорится в заявлении клуба.
Поединок между клубами запланирован на 18 марта. Отмечается, что если "Динамо" одержит победу, то выйдет в зону еврокубков.
Читайте также: Гаттузо убил "своих"! "Милан" снова проигрывает ТОПу, "Наполи" возвращается в погоню за ЛЧ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси догнал Хави по количеству матчей за "Барселону"
-
Будущее Роналду в "Ювентусе" определится в конце сезона
-
Денисов о драке с участием Кокорина и Мамаева: "Дяденька получил по делу"
-
"Челси" может использовать Вернера в сделке по Холанду
-
Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказал, зачем она собирается в Россию
Лента новостей
-
1
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Уэску"
-
Журналист Алланазаров о продлении контракта Тедеско со "Спартаком": "Он уже не так категоричен"
-
"Бавария" может не отпустить Левандовского в сборную Польши
-
"Арсенал" нацелился на защитника "Айнтрахта" и хавбека "Брайтона"
-
Стали известны сроки восстановления Азара
-
Месси догнал Хави по количеству матчей за "Барселону"
-
Болельщики "Динамо" смогут бесплатно посетить матч против "Краснодара"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет выручить крупную сумму с продажи четырёх футболистов
-
Будущее Роналду в "Ювентусе" определится в конце сезона
-
"Динамо" намерено выкупить права на Варелу
-
"Реал" сократит зарплату Модричу в новом контракте
-
Денисов о драке с участием Кокорина и Мамаева: "Дяденька получил по делу"
-
Холанд - главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед"
-
Боатенг намерен покинуть "Баварию"
-
Бензема высказался о частых травмах Азара
-
Малафеев отреагировал на слова Денисова про пенсию
-
Дембеле не собирается покидать "Барселону"
-
"Челси" может использовать Вернера в сделке по Холанду
-
Матч сборной России против Словении будет транслировать Первый канал
-
Умер вице-чемпион Европы 1964 года в составе сборной СССР