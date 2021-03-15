Стали известны сроки восстановления Азара

Появились новые подробности очередной травмы вингера "Реала" Эдена Азара.

Как сообщает AS, 30-летний бельгиец выбыл на месяц из-за проблем с поясничными мышцами. При самом благоприятном варианте Азар вернется к 11 апреля, когда пройдет матч против "Барселоны".

Отмечается, что за время выступлений в "Реале" Азар получил 10 травм и пропустил 320 дней.

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