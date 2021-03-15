"Арсенал" нацелился на защитника "Айнтрахта" и хавбека "Брайтона"

Теги арсенал лондонайнтрахт франкфуртбрайтон & хоув альбионив биссумаэван ндика

"Арсенал" нацелился на защитника "Айнтрахта" и хавбека "Брайтона"

"Арсенал" ведет переговоры по трансферам двух футболистов.

Как сообщает Express, речь идет о защитнике "Айнтрахта" Эване Ндика и хавбеке "Брайтона" Иве Биссуме.

Трансферная стоимость Ндика оценивается в 22,5 миллиона евро, Биссумы - 13 миллионов.

В этом сезоне Ндика провел 17 игр, забил два гола и отдал один ассист. На счету Биссумы два гола в 29 матчах.

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