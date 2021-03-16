Журналист Алланазаров о продлении контракта Тедеско со "Спартаком": "Он уже не так категоричен"

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Журналист Алланазаров о продлении контракта Тедеско со "Спартаком": "Он уже не так категоричен"

Журналист Максим Алланазаров поделился информацией о будущем Доменико Тедеско в "Спартаке".

"Тедеско начинает немножко теплеть. По разговорам с руководством он уже не так категоричен в вопросе непродления контракта. Ситуация очень запутанная.

Есть информация, что если Тедеско все-таки уйдет, то вместо него будет топ-тренер. Прям топ", - заявил Алланазаров.

После 22 туров "Спартак" идет в РПЛ на втором месте, отставая от "Зенита" на 4 очка.

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