Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Уэску"

В 27-м туре испанской Ла Лиги "Барселона" разгромила "Уэску".

Каталонский клуб вернулся на второе место и отставание от "Атлетико" сократилось до 4 очков.

"Барселона" - "Уэска" 4:1

Голы: Месси, 13 - 1:0, Гризманн, 35 - 2:0, Рафа Мир (пен), 45 - 2:1, Мингеса, 53 - 3:1, Месси, 90 - 4:1

"Барселона": тер Штеген, Альба, Мингеса, Лангле, Дест (Мориба, 69), Бускетс, де Йонг (Араухо, 63), Педри (Пуч, 85), Дембеле (Брэйтуэйт, 85), Месси, Гризманн (Тринкау, 69).

"Уэска": Альваро Фернандес, Галан, Инсуа (Вавро, 78), Сиовас, Маффео (Педро Лопес, 78), Думбия (Сеоане, 60), Микель Рико, Феррейро (Онтиверос, 78), Пулидо, Рафа Мир, Дани Эскриче (Серхио Гомес, 60).

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