Главные новости дня: 15 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 марта.

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон".

Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Уэску".

Опубликована полная заявка сборной России на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022.

Стала известна заявка сборной России на молодёжный Евро-2021.

Игрока "Ростова" могут дисквалифицировать на четыре года за допинг.

"Реал" не собирается возвращать Криштиану Роналду.

"Бавария" может не отпустить Роберта Левандовского в сборную Польши.

Криштиану Роналду может бесплатно покинуть "Ювентус".

"Ростов" не будет бойкотировать матч РПЛ с "Ротором".

"Реал" сообщил подробности новой травмы Эдена Азара.

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