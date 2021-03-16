Главные новости дня: 15 марта

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Главные новости дня: 15 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 15 марта.

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон".

Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Уэску".

Опубликована полная заявка сборной России на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022.

Стала известна заявка сборной России на молодёжный Евро-2021.

Игрока "Ростова" могут дисквалифицировать на четыре года за допинг.

"Реал" не собирается возвращать Криштиану Роналду.

"Бавария" может не отпустить Роберта Левандовского в сборную Польши.

Криштиану Роналду может бесплатно покинуть "Ювентус".

"Ростов" не будет бойкотировать матч РПЛ с "Ротором".

"Реал" сообщил подробности новой травмы Эдена Азара.

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Роналду круче Пеле, "Манчестер Сити", "Бавария" и "Интер" уже практически чемпионы, а "Атлетико" сдулся: главные итоги выходных

Роналду круче Пеле, "Манчестер Сити", "Бавария" и "Интер" уже практически чемпионы, а "Атлетико" сдулся: главные итоги выходных

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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