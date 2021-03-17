Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева отреагировала на оскорбления Аланы
Фото: Сергей Бобылев ТАСС
Тереза Буэйес, адвокат предполагаемой любовницы хавбека "Ростова" Павла Мамаева, отреагировала на оскорбления жены футболиста Аланы.
"Бедная и ревнивая Алана. Когда женщина ревнует, оскорбления всегда одни и те же: сука или сумасшедшая. Я очень обеспокоена появлением фейковых новостей об Ирен. Возможно, кто-то платит Алане и продвигает эту тему только из-за денег. Я хочу знать, кто это делает", - приводит слова адвоката Sport24.
Напомним, что Павел и Алана Мамаевы находятся в браке с 2013 года. На прошлой неделе Алана заявила, что разводится с мужем.
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