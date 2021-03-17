"Олимпик" уверен, что Лучи незаконно занимает пост главы комитета арбитров УАФ

1 Теги уплолимпик донецк

"Олимпик" уверен, что Лучи незаконно занимает пост главы комитета арбитров УАФФото: newsbeezer.com

Донецкий "Олимпик" провел расследование в отношении президента судейского корпуса Украины Лучано Лучи.

"Сегодня нам стал известен еще один замечательный факт пренебрежения этим господином установленными в нашем футболе правилами и законами. Как минимум с 07.06.2020 года, Лучи Лучано, занимающий выборную должность президента комитета арбитров УАФ, не имел право этого делать.

Согласно ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 07.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности - полномочия такого лица прекращаются в этот день.

Лучи Лучано исполнилось 70 лет еще 2 августа 2019 года.

Как получилось, что 71-летний иностранный "профессионал" в 2020 году получил новый контракт? Мы предлагаем разобраться в этом вопросе вам и контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, в который сегодня мы отправили 3-е по счету заявление", - говорится в заявлении клуба.

Читайте также: "******* судья оторвал голову": Президент "Олимпика" обматерил главу комитета арбитров после матча с "Шахтером". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

egorfvmo

Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo ----- http://srt.vg/seksa

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" удержал победу над ЦСКА

"Зенит" удержал победу над ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов