"Олимпик" уверен, что Лучи незаконно занимает пост главы комитета арбитров УАФ
Фото: newsbeezer.com
Донецкий "Олимпик" провел расследование в отношении президента судейского корпуса Украины Лучано Лучи.
"Сегодня нам стал известен еще один замечательный факт пренебрежения этим господином установленными в нашем футболе правилами и законами. Как минимум с 07.06.2020 года, Лучи Лучано, занимающий выборную должность президента комитета арбитров УАФ, не имел право этого делать.
Согласно ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 07.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности - полномочия такого лица прекращаются в этот день.
Лучи Лучано исполнилось 70 лет еще 2 августа 2019 года.
Как получилось, что 71-летний иностранный "профессионал" в 2020 году получил новый контракт? Мы предлагаем разобраться в этом вопросе вам и контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, в который сегодня мы отправили 3-е по счету заявление", - говорится в заявлении клуба.
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