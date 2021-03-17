ПСЖ выбил "Лилль" из Кубка Франции
Фото: Twitter PSG
В рамках 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ разгромил "Лилль".
Благодаря победе парижане прошли в четвертьфинал турнира. Отметим, что остальные игры стадии пройдут в апреле после международного перерыва.
ПСЖ - "Лилль" 3:0
Голы: Икарди, 9 - 1:0, Мбаппе (пен), 41 - 2:0, Мбаппе, 90 - 3:0
ПСЖ: Навас, Дагба (Флоренци, 46), Маркиньос, Курзава, Диалло, Паредес, Рафинья (Верратти, 69), Гуйе (Данилу Перейра, 70), Ди Мария, Кин (Дракслер, 79), Икарди (Мбаппе, 39).
"Лилль": Меньян, Брадарич, Челик (Пье, 74), Тиагу Джало, Ботман, Шека (Андре, 62), Сумаре, Языджи, Луис Араужо (Иконе, 74), Йылмаз (Дэвид, 46), Веа (Бамба, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13