ПСЖ выбил "Лилль" из Кубка Франции

1 Теги псжлилль

ПСЖ выбил "Лилль" из Кубка ФранцииФото: Twitter PSG

В рамках 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ разгромил "Лилль".

Благодаря победе парижане прошли в четвертьфинал турнира. Отметим, что остальные игры стадии пройдут в апреле после международного перерыва.

ПСЖ - "Лилль" 3:0

Голы: Икарди, 9 - 1:0, Мбаппе (пен), 41 - 2:0, Мбаппе, 90 - 3:0

ПСЖ: Навас, Дагба (Флоренци, 46), Маркиньос, Курзава, Диалло, Паредес, Рафинья (Верратти, 69), Гуйе (Данилу Перейра, 70), Ди Мария, Кин (Дракслер, 79), Икарди (Мбаппе, 39).

"Лилль": Меньян, Брадарич, Челик (Пье, 74), Тиагу Джало, Ботман, Шека (Андре, 62), Сумаре, Языджи, Луис Араужо (Иконе, 74), Йылмаз (Дэвид, 46), Веа (Бамба, 62).

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