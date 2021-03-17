Гончаренко может покинуть ЦСКА в случае поражения от "Зенита"
Фото: euro.com
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рискует потерять свой пост.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", руководство клуба может уволить тренера, если "армейцы" проиграют "Зениту" в 23-м туре РПЛ.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством клуб завоевал Суперкубок России.
После 22 туров ЦСКА идет в РПЛ на третьем месте.
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