Гончаренко может покинуть ЦСКА в случае поражения от "Зенита"

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Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рискует потерять свой пост.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", руководство клуба может уволить тренера, если "армейцы" проиграют "Зениту" в 23-м туре РПЛ.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством клуб завоевал Суперкубок России.

После 22 туров ЦСКА идет в РПЛ на третьем месте.

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