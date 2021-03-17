Фонсека определился с ответом на предложение "Спартака"
Фото: IlRomanista.eu
Наставник "Ромы" Паулу Фонсека не собирается возглавлять "Спартак".
По сведениям Tuttomercatoweb, "красно-белые" предлагали Фонсеке заменить Доменико Тедеско, однако португалец хочет остаться в "Роме", поэтому сконцентрирован на результатах своей команды.
Соглашение Фонсеки с "Ромой" истекает предстоящим летом. В договоре есть пункт о автоматическом продлении на год, но только если команда выйдет в Лигу Чемпионов.
Напомним, что Тедеско должен покинуть "Спартак" по окончании сезона.
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|Команда
|М
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|1
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17