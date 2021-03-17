Фонсека определился с ответом на предложение "Спартака"

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Наставник "Ромы" Паулу Фонсека не собирается возглавлять "Спартак".

По сведениям Tuttomercatoweb, "красно-белые" предлагали Фонсеке заменить Доменико Тедеско, однако португалец хочет остаться в "Роме", поэтому сконцентрирован на результатах своей команды.

Соглашение Фонсеки с "Ромой" истекает предстоящим летом. В договоре есть пункт о автоматическом продлении на год, но только если команда выйдет в Лигу Чемпионов.

Напомним, что Тедеско должен покинуть "Спартак" по окончании сезона.

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