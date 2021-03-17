"Севилья" обыграла "Эльче" в перенесенном матче Ла Лиги

Фото: Estadio Deportivo

В перенесенном матче 2-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" одержала победу над "Эльче".

"Севилья" продолжает занимать четвертое место в чемпионате, отставая от лидирующего "Атлетико" на 9 очков.

"Севилья" - "Эльче" 2:0

Голы: Эн-Несири, 43 - 1:0, Васкес, 89 - 2:0

"Севилья": Буну, Серджи Гомес, Кунде, Навас, Акунья (Гомес, 88), Оскар Родригес (Мунир, 62; Васкес, 86), Ракитич, Сусо (Рекик, 78), Гудель, Оливер Торрес, Эн-Несири (де Йонг, 87).

"Эльче": Бадия, Кальво, Верду, Хосема (Мохика, 77), Паласиос, Хосан (Милья, 69), Фидель (Пьятти, 77), Марконе, Гути (Родригес, 84), Бойе, Каррильо (Моренте, 69).

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