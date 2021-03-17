Стал известен размер долга "Ювентуса" перед Сарри и его помощниками

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Стал известен размер долга "Ювентуса" перед Сарри и его помощникамиФото: Juvefc.com

"Ювентус" до сих пор не рассчитался с бывшим тренером команды Маурицио Сарри и его ассистентами.

По сведениям Calcio e Finanza, долг "старой синьоры" перед Сарри и его тренерским штабом составляет 15,457 миллиона евро, которые должны были выплачены до июня 2021 года.

Отмечается, что лично Сарри "Ювентус" обязан выплатить 1,878 млн евро. Таким образом, общая сумма долга экс-тренера составит 17,335 млн евро.

Сарри возглавлял "Ювентус" с июня 2019 по август 2020 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Италии.

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