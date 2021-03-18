Президент "Лас-Пальмаса" рассказал о стоимости трансфера Педри в "Барселону"

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Президент "Лас-Пальмаса" рассказал о стоимости трансфера Педри в "Барселону"Фото: AS English

Президент "Лас-Пальмаса" Мигель Анхель Рамирес раскрыл финансовые подробности перехода полузащитника Педри в "Барселону".

"За все это время мы получили 11 миллионов евро. Если будут выполнены все условия, стоимость трансфера может вырасти до 22-23 миллионов евро. Также мы получим 15% от суммы следующей его продажи.

"Барса" больше всех делала ставку на покупку Педри. Был и еще один испанский клуб, предлагавший больше денег, однако мы свое слово сдержали. Педри перешел в идеальный клуб и сейчас выступает с лучшим игроком мира", - приводит слова Рамиреса Goal.com.

В составе каталонцев Педри провел 41 игру, забил три гола и отдал шесть ассистов.

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