Президент "Лас-Пальмаса" рассказал о стоимости трансфера Педри в "Барселону"
Фото: AS English
Президент "Лас-Пальмаса" Мигель Анхель Рамирес раскрыл финансовые подробности перехода полузащитника Педри в "Барселону".
"За все это время мы получили 11 миллионов евро. Если будут выполнены все условия, стоимость трансфера может вырасти до 22-23 миллионов евро. Также мы получим 15% от суммы следующей его продажи.
"Барса" больше всех делала ставку на покупку Педри. Был и еще один испанский клуб, предлагавший больше денег, однако мы свое слово сдержали. Педри перешел в идеальный клуб и сейчас выступает с лучшим игроком мира", - приводит слова Рамиреса Goal.com.
В составе каталонцев Педри провел 41 игру, забил три гола и отдал шесть ассистов.
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|Команда
|М
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14