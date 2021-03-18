Дзюба высказался о вызове в сборную России

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Форвард "Зенита" Артем Дзюба высказался о своем вызове в сборную России.

"Я футболист обоймы, у нас нет основы. Там посмотрим. Если достоин, значит, буду играть. Не могу понять, откуда берется хейт, кого вызывать, а кого нет. Хейтеры всегда что-то говорят, им всегда всe не так. У нас люди не умеют ценить других людей", - приводит слова Дзюбы "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что в предстоящих играх квалификации ЧМ-2022 Дзюба будет капитаном сборной.

В этом сезоне на счету Дзюбы 15 голов и 6 ассистов в 28 матчах.

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