Лапорта поддержал Кумана

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Лапорта поддержал КуманаФото: ElDesmarque

Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта во время инаугурации поддержал наставника команды Рональда Кумана.

"Рональд, руководство верит в тебя. Команда стала лучше, и теперь нам необходимо вернуться к завоеванию трофеев. Если нам удастся исправить положение дел в экономике клуба, то сможем снова бороться за победу в Лиге Чемпионов. А в этом сезоне мы можем выиграть Ла Лигу и Кубок Испании", - приводит слова Лапорты ESPN.

После 27 туров "Барса" идет в чемпионате на втором месте, отставая от "Атлетико" на 4 очка.

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