Олич возглавит ЦСКА на следующей неделе

Фото: Эдгар Брещанов, "Чемпионат"

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич в ближайшее время должен возглавить "армейцев".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", о назначении 41-летнего хорвата будет объявлено во вторник, 23 марта.

Ранее сообщалось, что руководство ЦСКА приняло решение отправить в отставку Виктора Гончаренко после поражения от "Зенита" (2:3).

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством клуб завоевал Суперкубок России 2018 года.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. С 2017 года он входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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