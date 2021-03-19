Успехи "Зенита" и "Спартака", поражения ЦСКА и "Краснодара": все результаты 23-го тура РПЛ
Завершился 23-й тур РПЛ.
Из основных событий тура стоит выделить победу "Зенита" над ЦСКА, поражение "Краснодара" от "Динамо", а также разгромную победу "Спартака" над "Уралом".
"Ротор" - "Ростов" 0:4
Голы: Гигович, 41 - 0:1, Альмквист, 59 - 0:2, Соу, 62 - 0:3, Саплинов, 90+2 - 0:4
ЦСКА - "Зенит" 2:3
Голы: Рондон, 28 - 1:0, Дзюба, 33 - 1:1, Вендел, 50 - 1:2, Вендел, 77 - 1:3, Влашич (пен), 90 - 2:3
"Ахмат" - "Арсенал" Тула 2:0
Голы: Семенов, 33 - 1:0, Ильин, 47 - 2:0
"Уфа" - "Локомотив" 0:1 (0:0)
Гол: Крыховяк, 80 - 0:1
"Спартак" Москва – "Урал" Екатеринбург - 5:1
Голы: Ларссон, 12 - 1:0, Промес, 26 - 2:0, Соболев, 45 (с пенальти) - 3:0, Бикфалви, 55 (с пенальти) - 3:1, Ларссон, 57 - 4:1, Соболев, 90+6 (с пенальти) - 5:1.
"Краснодар" – "Динамо" - 2:3
Голы: Вильена, 11 - 1:0, Газинский, 51 - 2:0, Фомин, 58 - 2:1, Тюкавин, 66 - 2:2, Тюкавин, 80 - 2:3
"Сочи" - "Тамбов" 5:0
Голы: Заболотный, 45 - 1:0, Терехов, 55 - 2:0, Руденко, 74 - 3:0, Заболотный, 80 - 4:0, Барсов, 90 - 5:0
"Рубин" - "Химки" 1:3
Голы: Мирзов (пен), 20 - 0:1, Могилевец, 28 - 0:2, Деспотович, 42 - 1:2, Кухарчук, 75 - 1:3
Турнирное положение: "Зенит" (48), "Спартак" (44), "Локомотив" (40), "Сочи" (40), ЦСКА (40), "Динамо" (39), "Ростов" (37), "Рубин" (37), "Химки" (35), "Краснодар" (34), "Ахмат" (29), "Урал" (26), "Ротор" (18), "Арсенал" (17), "Уфа" (14), "Тамбов" (13).
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