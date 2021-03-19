Акционер "Спартака" подал иск против клуба

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Компания "Капитальные активы", один из акционеров "Спартака", подала иск против клуба.

Как сообщает телеграм-канал Baza, суть иска в том, чтобы признать недействительным решение совета директоров клуба, которое позволило Леониду Федуну лично принимать решение о сумме компенсации уволенному гендиректору Шамилю Газизову.

"Капитальные активы" настаивают, чтобы 88 миллионов рублей, которые были выплачены Газизову, были возвращены в клуб, а сумма компенсации была обсуждена со всеми акционерами клуба.

Напомним, что Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года.

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