Журналист Короткин: "В "Фиорентине" люди в шоке от Кокорина"

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Журналист Вячеслав Короткин рассказал о реакции руководства "Фиорентины" на очередную травму нападающего Александра Кокорина.

"Как мне стало известно, люди, близкие к "Фиорентине", в шоке. Президент Рокко Коммиссо спрашивает у спортивного директора Даниэле Праде: "Кого ты мне привез?" - заявил Короткин.

"Фиорентина" приобрела Кокорина минувшей зимой за 4,5 миллиона евро. Россиянин провел три игры, но результативными действиями не отметился.

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