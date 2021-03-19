Рамос пропустит ближайший матч "Реала"

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"Реал" определился с заявкой на игру 28-го тура Ла Лиги против "Сельты".

Отметим, что в заявку не попал капитан команды Серхио Рамос. По сведениям Marca, клуб не хочет рисковать Рамосом перед важным отрезком сезона.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.

Защитники: Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус, Родриго, Уго Дуро.

Матч между "Сельтой" и "Реалом" пройдет 20 марта в 18:15 (мск).

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