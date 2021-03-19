Рамос пропустит ближайший матч "Реала"
Фото Goal.com
"Реал" определился с заявкой на игру 28-го тура Ла Лиги против "Сельты".
Отметим, что в заявку не попал капитан команды Серхио Рамос. По сведениям Marca, клуб не хочет рисковать Рамосом перед важным отрезком сезона.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.
Защитники: Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус, Родриго, Уго Дуро.
Матч между "Сельтой" и "Реалом" пройдет 20 марта в 18:15 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14