Дзюба повторил антирекорд чемпионата по нереализованным пенальти в одном сезоне

Фото ФК "Зенит"

В рамках 23-го тура РПЛ форвард "Зенита" Артем Дзюба не забил пенальти в игре против ЦСКА.

Таким образом, Дзюба не реализовал уже третий пенальти в текущем сезоне, что является повторением антирекорда. Ранее три пенальти за один сезон не смог забить нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Отметим, что за всю карьеру Дзюба бил пенальти 28 раз и реализовал 20 из них.

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