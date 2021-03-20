"Саутгемптон" прошел в полуфинал Кубка Англии
Фото: Catherine Ivill - The FA
В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Саутгемптон" разгромил "Борнмут".
Таким образом, "Саутгемптон" вышел в полуфинал турнира. Отметим, что сегодня путевку в следующий раунд также разыграют "Эвертон" и "Челси".
"Борнмут" - "Саутгемптон" 0:3
Голы: Дженепо, 37 - 0:1, Редмонд, 45 - 0:2, Редмонд, 59 - 0:3
"Борнмут": Бегович, Рико (Мифем, 67), Кук, Стэйси, Картер-Викерс, Биллинг (Килкенни, 77), Рикельме (Энтони, 56), Уилшер, Пирсон (Серридж, 56), Данджума, Соланке.
"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс (Рэмзи, 89), Вестергор (Салису, 77), Беднарек (Стивенс, 77), Бертран, Армстронг, Диалло, Уорд-Проуз, Дженепо (Телла, 85), Редмонд, Адамс (Нлундулу, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18