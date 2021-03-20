"Саутгемптон" прошел в полуфинал Кубка Англии

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"Саутгемптон" прошел в полуфинал Кубка АнглииФото: Catherine Ivill - The FA

В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Саутгемптон" разгромил "Борнмут".

Таким образом, "Саутгемптон" вышел в полуфинал турнира. Отметим, что сегодня путевку в следующий раунд также разыграют "Эвертон" и "Челси".

"Борнмут" - "Саутгемптон" 0:3

Голы: Дженепо, 37 - 0:1, Редмонд, 45 - 0:2, Редмонд, 59 - 0:3

"Борнмут": Бегович, Рико (Мифем, 67), Кук, Стэйси, Картер-Викерс, Биллинг (Килкенни, 77), Рикельме (Энтони, 56), Уилшер, Пирсон (Серридж, 56), Данджума, Соланке.

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс (Рэмзи, 89), Вестергор (Салису, 77), Беднарек (Стивенс, 77), Бертран, Армстронг, Диалло, Уорд-Проуз, Дженепо (Телла, 85), Редмонд, Адамс (Нлундулу, 90).

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